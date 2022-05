Homem é preso por homicídio ocorrido há 21 anos em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira, 26, a Polícia Civil prendeu o nacional A. da C., autor de homicídio praticado, na Região do Segundo Distrito de Rio Branco. A prisão foi efetuada por agentes do Núcleo Especializado de Capturas (NECAP) que, após trabalho investigativo, localizou o endereço do indivíduo no bairro Canaã.

O homicídio ocorreu no dia 10 de dezembro de 2000, por volta das 21 horas, no bairro Custódio Freire. Na ocasião, A.C.S., hoje com 48 anos, e um comparsa, agindo em comunhão de desígnios e valendo-se de recurso que dificultaram a defesa da vítima, ceifaram a vida de A.B.N., mediante uso de arma branca, cujos golpes atingiram o tórax e o pescoço da vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Pelo crime ele foi condenando há 12 anos de reclusão, em regime fechado. O mandado de prisão expedido pela 1° Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Rio Branco.

Após a prisão, ele foi conduzido e apresentado a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom/PCAC