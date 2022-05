Homem é preso com arma de fogo no bairro Vitória em Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, através das guarnições Alfa e Bravo lograram êxito na apreensão de uma arma de fogo, bem como, munições intactas do mesmo cal. Na ocasião, os militares levantaram à informação que um popular portava na via pública uma arma de fogo.

Ato contínuo, as guarnições de serviço conseguiram lograr êxito na prisão do infrator, bem como, na apreensão do armamento e das munições. Ante ao exposto, o autor foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis juntamente com o material apreendido.

Fonte: Ascom/8°BPM