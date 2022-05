Homem é preso com 1 kg de maconha na Rodoviária de Rio Branco

Durante a realização de uma Ação de Educação para o Trânsito, na Rodoviária de Rio Branco, a Polícia Rodoviária Federal encontrou 1 kg de maconha na mochila de um dos passageiros.

Durante a Campanha Maio Amarelo, a PRF está realizando diversas ações educativas, algumas delas, na Rodoviária de Rio Branco.

Na ação de hoje, em parceria com a RBTrans, os policiais suspeitaram de um homem, passageiro de um ônibus que vinha de Cruzeiro do Sul/AC. Ao realizar uma vistoria em sua bagagem, a equipe encontrou uma embalagem com 1 kg de maconha.

O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Civil de Rio Branco.

Fonte: Acrenews