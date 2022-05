Homem é preso após agredir mãe idosa

Um homem, de idade não informada, foi preso suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de 87 anos, na casa onde eles residem no bairro Praça 14 de Janeiro, na zona Sul de Manaus.

O caso foi registrado nesta quarta-feira (4) na Delegacia Especializada em Crimes Contra Idosos (DECCI) após a equipe tomar conhecimento do caso com vídeos do momento das agressões, gravados por vizinhos, que foram divulgados e ganharam repercussão nas redes sociais.

De acordo com a polícia, os vizinhos gravaram os vídeos após ouvirem gritos vindos da casa da idosa.

O homem foi identificado pela Polícia Civil e conduzido à Especializada, onde durante depoimento negou as agressões. A idosa também foi para a delegacia para prestar esclarecimentos.

A mãe e o filho foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito.