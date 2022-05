Homem é morto com dois tiros em bar de Cruzeiro do Sul

Um homem foi morto a tiros em um bar no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul na noite deste sábado, 21. Segundo testemunhas, os dois estavam bebendo e jogando baralho e se desentenderam quando o homem, identificado como Charles, matou o outro conhecido Paulinho com dois tiros.

Já a Polícia Militar não confirma que os dois estavam juntos e que o jogo de baralho teria motivado o desentendimento entre eles. “As informações preliminares são de que a vítima, que tem passagens pela polícia, se encontrava no bar do Biroca, quando o autor chegou e já disparou contra o mesmo e logo em seguida se evadiu do local”, disse o comandante da PM de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Edvan Rogério.

O homicida ainda não foi preso.