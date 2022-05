Homem é executado e jogado em via pública; VEJA

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado no início da noite desta terça-feira (24) na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil do Amazonas, a vítima foi morta dentro de um veículo e posteriormente, jogada em via pública. Conforme a perícia técnica, seis tiros de arma de fogo acertaram o homem que morreu no local do crime.

“O corpo se encontra com cinco disparos na cabeça e um na mão. O crime tem características de execução. Trata-se de um Ônix prata que jogou o corpo e já estava sem vida quando foi jogado ao chão”, disse o investigador da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Moacir Maia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Especializada.

