Homem é condenado a mais de 30 anos de prisão por matar a ex-mulher enquanto ela implorava para não ser morta

Ao g1, a defesa de Reginaldo informou que vai recorrer da decisão. O advogado disse que o réu alega arrependimento pelo crime e que vai requerer anulação do júri referente à acusação dos crimes praticados contra policiais (veja nota completa no fim do texto).

O crime aconteceu em 13 de outubro de 2019 e a decisão foi publicada na última terça-feira (3). A sentença descreveu que além do feminicídio, Reginaldo foi condenado também por tentar matar dois policiais militares, que efetuaram a prisão, e ameaçar o namorado da vítima.

(veja abaixo a descrição de cada condenação).

Crime contra Érica: 32 anos, 5 meses e 10 dias de prisão

32 anos, 5 meses e 10 dias de prisão Crime contra um dos PMs: 2 anos e 4 meses de prisão

2 anos e 4 meses de prisão Crime contra o segundo PM: 2 anos e 4 meses de prisão

2 anos e 4 meses de prisão Crime contra o companheiro da vítima: 2 meses e 10 dias de detenção

2 meses e 10 dias de detenção Total: 37 anos 1 mês e 10 dias de reclusão + 2 meses e 10 dias de detenção

Conforme os autos do processo, Reginaldo e Érica foram casados por 23 anos e tinham três filhos, mas estavam separados quando aconteceu o assassinato. A filha do casal, que presenciou a morte da mãe, informou que o pai não aceitou o fim do relacionamento.

“Ele dizia: ‘não aceito sua mãe com outra pessoa, caso isso aconteça, irei matá-la’”, disse a jovem na época do crime.

A juíza Christiana Aparecida Nasser Saad narrou na sentença que Reginaldo conseguiu cópia das chaves da casa de Érica, sem que ela soubesse, e até parou de tomar medicamentos para criar coragem de matá-la. Por isso, a magistrada concluiu que o homem agiu de forma premeditada e consciente.

Érica era telefonista no fórum da cidade e irmã de dois servidores da comarca. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), o plenário no Tribunal do Júri estava lotado com funcionários, familiares e amigos da vítima.

Relacionamento conturbado

A filha, que em 2019 tinha 18 anos, contou na delegacia que, antes mesmo da separação dos pais, o homem tinha um comportamento agressivo em casa e já tinha ameaçado de morte a vítima.

Segundo a filha relatou em depoimento, Reginaldo Pereira da Silva costumava quebrar objetos na residência, xingar e dizer que mataria Érica Sousa de França, de 40 anos, que era deficiente física.

Antes do crime o homem teria feito ligações e enviado mensagens ameaçando Érica, que há três meses antes da morte, a mãe teria começado a namorar, o que fez com que o pai se tornasse mais violento.

A jovem informou ainda na delegacia que cerca de uma hora antes do pai matar a mãe aconteceu a última ligação, na qual ele fez vários xingamentos e ameaças.

O crime

Conforme o depoimento da jovem, por volta das 20h, Reginaldo chegou de moto à casa da família abriu o portão. Érica estava em casa com a filha e o atual namorado.