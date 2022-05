Homem é assassinado a tiros enquanto brincava com a filha

O técnico em telecomunicações, Josimar Pereira Vinente, 32, foi brutalmente assassinado a tiros na noite de segunda-feira (16), por volta de 20h, no beco Brasileia, na rua Belo Horizonte, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), criminosos fortemente armados entraram no beco e efetuaram vários disparos contra Josimar. A vítima foi a óbito no local.

O homem, conhecido carinhosamente por amigos como “Abuda”, brincava com a filha no momento em que foi executado. A família busca entender o que teria motivado o crime, já que o técnico não tinha inimigos ou ligação com crimes.

Os policiais da 8º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) se deslocaram até o local e isolaram a área do crime, além de acionar os órgãos competentes, como o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo.

Por Portal Capital AM