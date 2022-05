Homem é assassinado a facadas em Rio Branco

Mais um homicídio com arma branca foi registrado em Rio Branco. Alfredo Mariano de Souza Neto, de 24 anos, foi assassinado na tarde deste sábado, 28. O crime aconteceu na Rua João Minas Coelho, no bairro Montanhês.

De acordo com informações, Alfredo foi atingido com uma facada no peito. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas, quando chegou ao local, a vítima já estava sem vida. A Equipe do Pronto Emprego da Divisão de Investigações Criminais (DEIC) esteve no local. O crime será investigado na sede da Delegacia de Homicídios.

Na última quinta-feira, 26, um ciclista foi assassinado a facadas na Via Chico Mendes. Neste caso o autor do crime foi preso em flagrante.

Fonte: Acrenews