Homem corta com facão orelha de cunhado para tirar gosto com cachaça

No último domingo(15/5) um homem cortou a orelha do próprio cunhado com um facão para usar como tira-gosto e tomar com cachaça. De acordo com informações da esposa da vítima, o irmão possui já possuía desavenças com seu esposo. O fato ocorreu na cidade de Guarabira, Paraíba.

Ainda de acordo com informações, a mulher e o marido, agricultor de 32 anos estavam em casa quando o irmão dela chegou ao local ameaçando matar o cunhado. O suspeito do crime estava armado com um facão quando decepou a orelha do cunhado.

Após colocar a orelha decepada em um saco plástico, o suspeito teria saído do local em direção a um bar, afirmando que iria usar a parte humana como tira-gosto para tomar com cachaça.

A vítima foi levada para o Hospital de Trauma de João Pessoa e após cirurgia o paciente recebeu alta e passa bem. Até o momento, o suspeito não foi preso.

Por No Amazonas é Assim