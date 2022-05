Homem confessa que estuprou e espancou mulher até a morte por vingança

O homem suspeito de ter estuprado e matado uma mulher a pauladas na madrugada da última terça-feira (17) na cidade de Maués, distante 257Km de Manaus, foi preso por Policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar de Maués (CIPM).

Segundo a Polícia Militar (PM), no momento que agentes realizavam patrulhamento pela estrada do Miri Moraes, testemunhas acionaram a guarnição informando que uma mulher estava sendo agredida por um jovem naquela região. Durante as buscas, os policiais encontraram apenas a vítima caída no chão já sem vida.

O suspeito de homicídio identificado como Júlio de Souza da Silva, de 21 anos, confessou em depoimento na 48ª Delegacia Interativa de Maués (DIP) que teria estuprado e assassinado a mulher identificada como, Ruth Almeida Pena, 42 anos, em uma área de mata da cidade. Júlio disse que cometeu o crime porque a vítima teria assassinado a mãe dele quando ele tinha apenas cinco anos de idade, no município de Novo Olinda do Norte.

No entanto, de acordo com a equipe de investigação, a informação não é verdadeira e que o suspeito, possivelmente, sofre de problemas psiquiátricos.

Relembre o caso

