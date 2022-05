Homem arranca couro cabeludo da esposa com facão na frente dos filhos

Um homem arrancou o couro cabeludo da esposa com um facão em Campo Grande (MS), por não aceitar o pedido de separação da mulher. As agressões foram feitas na frente dos três filhos dos dois no último sábado (21/5).

No hospital, a mulher chegou a dar uma outra versão sobre o ocorrido, dizendo ter sido assaltada, no entanto, após conversar com a polícia, ela revelou que tinha sofrido as violências do marido.

Ela sofreu ferimentos na cabeça, perdendo 10 mm de calota craniana, e apresentou diversos hematomas no braço, cotovelo e nas coxas, segundo reportou o portal g1.

Nos depoimentos para a polícia, a mulher relatou que o marido “foi para cima dela” quando chegou em casa, às 2h da madrugada, e teria dito que “se (ela) não fosse dele, não seria de mais ninguém”. O processo de separação dos dois havia começado há três meses, mas o homem não aceitava o fim da relação.

Após o depoimento da mulher, a polícia foi atrás do suspeito. Na casa da vítima, a polícia encontrou os três filhos da mulher — que estavam sob cuidados da mais velha, de 9 anos, que confirmou que eles assistiram as agressões do pai contra a mãe.

O homem ainda está sendo procurado pela polícia. O caso foi colocado em segredo de justiça, e a identidade da vítima e do suspeito não foram divulgadas.

A mulher deu entrada na Santa Casa de Campo Grande e o caso segue em investigação pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do estado.

Para denunciar casos de violência doméstica, ligue no número 180, na Central de Atendimento à Mulher.