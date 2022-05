Gusttavo Lima lida com pancadaria em meio a show e vídeo desesperador mostra mulher arregaçada no chão

No último sábado (21), Gusttavo Lima se apresentou na Arena Mané Garrincha, em Brasília, e o show terminou em quebra-pau. A briga generalizada foi filmada por muitas pessoas e acabaram viralizando nas redes sociais no último domingo (22). Após a confusão, a organizadora do evento se manifestou.

Nos vídeos, uma mulher caída no meio do público é agredida por várias outras mulheres com chutes, socos e puxões de cabelo. Alguns espectadores até tentaram separar a briga, mas a pancadaria continuou. Até agora, não se tem conhecimento sobre o motivo da treta nem a identidade dos envolvidos.

Show do Gustavo Lima ontem em Brasília pic.twitter.com/O8CQpY6IKi — Yuri Turate (@YTurate) May 22, 2022

Mesmo com a pancadaria no meio do público, Gusttavo Lima não paralisou o show. Ele também não se pronunciou nas redes sociais sobre o ocorrido até o momento.. Entretanto, a organização do evento em Brasília emitiu uma nota oficial, comunicando que “repudia qualquer ato de violência” e que seguranças “foram preparados para atender as ocorrências”.

“A produção do Buteco Bhoemia, que aconteceu em Brasília no último sábado (21), informa que repudia qualquer ato de violência. A equipe afirma ainda que no evento havia um grande grupo de seguranças e brigadistas que foram preparados para atender as ocorrências, de acordo com cada necessidade. Nos registros de brigas durante o show, a equipe interviu para evitar demais gravidades”, disse o comunicado.

Repercussão nas redes sociais

A confusão no show de Gusttavo Lima, contudo, não passou em branco pelos internautas. “Eu fui num show dele mês passado e era briga o tempo inteiro!! A galera perde a mão. Sempre pelos mesmos motivos: mulher ou disputa de espaço”, disse uma fã do cantor, no Twitter. “Meu Deus, eu teria vergonha de sair de casa pra fazer uma baixaria dessas! Tá doido”, escreveu outra.