Gusttavo Lima bate recorde internacional e ultrapassa Beyoncé e Paul McCartney

Quem diria que o garotinho nascido em Presidente Olegário, no interior de Minas Gerais, iria se tornar o maior cantor sertanejo do Brasil? Pois bem, Gusttavo Lima superou uma vida cheia de dificuldades e se tornou mais famoso do que ele mesmo imaginava, hoje ostentando o maior cachê sertanejo e já com a agenda de shows mais procurada de 2023.

Tanto sucesso é fruto de muito esforço e trabalho duro, coisa que o cantor sertanejo enfrentou a sua vida toda até receber o devido reconhecimento, chegando até a morar na rua e sofrer com boicotes de grandes emissoras como a Globo. Dessa vez, após um show inesquecível do “Buteco” em BH, marcado pelo lançamento de uma marca de bebidas, Gusttavo Lima quebrou um recorde internacional de público.

Isso porque o cantor sertanejo se superou e cantou para 62 mil pessoas no estádio Mineirão, conhecido por ser o local que recebe as estrelas internacionais no estado de Minas Gerais. Com o número expressivo de público, Gusttavo Lima quebrou recordes de Paul McCartney (50 mil pessoas) e Beyoncé (30 mil pessoas), ambos os shows realizados em 2023.

Como se não bastasse os dois astros, Gusttavo Lima também superou bandas como Foo Fighters e Kiss, além do público dos grandes festivais da capital mineira. Inclusive, boatos que correm nos bastidores da música sertaneja indicam que o “Buteco” deverá deixar de ser apenas um projeto para se tornar um grande festival sertanejo.

Não há dúvidas que mais uma vez Gusttavo Lima “calou a boca” de muita gente se tornando um nome imbatível na música, sertaneja e tem conquistado cada vez mais espaço este ano. Além de estar há 12 semanas em primeiro lugar nas rádios com o single “Bloqueado”, o marido de Andressa Suita não para de surpreender.

Além de liderar a lista dos maiores cachês sertanejos, Gusttavo Lima que fatura em torno de R$ 1.2 milhão por show, acaba de ultrapassar a marca de 11.1 bilhões de visualizações no YouTube.

Com todos esses números impressionantes o resultado não poderia ser outro. O show de Gusttavo Lima já é um dos mais procurados pelos contratantes em 2023. O Movimento Country apurou com exclusividade junto ao mercado, e o escritório que administra a carreira do cantor, “Balada Music”, já abriu a agenda para o ano que vem.

Além de todo esse sucesso, o mineiro está sendo sondado para transformar sua vida em série documental. Netflix e Amazon Prime seriam algumas das empresas interessadas em contar a trajetória do artista que iniciou sua carreira profissionalmente em 2009 e se tornou o maior cantor sertanejo da atualidade.

Fonte/ Portal Notícias da TV