Gretchen exibe pernas e bumbum para rebater críticas: ‘É tudo de verdade, não tem plástica’

Gretchen, de 62 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para rebater boatos de que a aparência torneada de suas pernas e bumbum é resultado de cirurgias plásticas ou do uso de filtros. Ela gravou uma série de vídeos em que aparece com roupas justas de academia e falou sobre o assunto.

“Então, acabei de chegar da academia e fiz questão de fazer esse stories porque tem gente dizendo que tudo meu aqui é filtro: bunda, perna, tudo é filtro. E agora, aqui, tem como vocês verem que não é filtro. É tudo verdadeiro. Não tem filtro, não”, disse, virando de costas e exibindo os glúteos.

“Isso aqui é tratamento, chama Dra Natasha, Round Glúteo”, disse, referindo-se ao tratamento que ela faz para manter o bumbum empinado. “Treino, acabei de chegar de chegar da academia. Fui levantar peso. ‘Ah, é plástica’. Não existe plástica de perna, porque se tiver, eu faço. Mas não inventaram ainda. E eu, com certeza, faria. Por que não?”, acrescentou.

“Então, é isso. A bunda não é filtro. Tá aqui, verdadeira! Olha!”, disse, dando tapinhas na região. “E não tem plástica, não existe plástica. Aí falam que a minha barriga está preta igual de homem. Eu nem sabia que homem tem barriga preta”, disse.

A cantora ainda rebateu quem critica seu corpo musculoso e destacou que sua meta é ficar igual a Gracyanne Barbosa.

“Disseram que estou sem cintura, que estou muito musculosa. Eu tô porque eu quero. O meu foco é Gracyanne Barbosa. Falem mal, mas falem de mim”, brincou.

Por fim, ela lembrou que no próximo domingo (29) fará “63 anos de pura gostosura”. “Porque eu me amo, eu me cuido. Tem coisa que não dá para fazer plástica. É tratamento dolorido e não é fácil, não. Dói para caramba o tratamento, eu me agarro na maca, a lágrima escorre, mas vale a pena”, afirmou sobre o procedimento no bumbum.

“Em vez de vocês ficarem perdendo tempo cutucando o telefone, vai para a academia cutucar os pesos. Aí vocês ficam igual a mim e não precisam me malhar”, finalizou.