”Graças a Anitta descobrimos quem estava enchendo o c de milhões de dinheiro público”, dispara Tico Santa Cruz

Segura, minha gente, que deu a louca na classe dos artistas e a sensação que tenho é que está longe para que tudo possa voltar ao normal. Tico Santa Cruz processo geral que o acusava de receber o dinheiro da Lei Rouanet sem ao menos ter recebido o dinheiro. E não ficou só por isso, ele ainda deu uma alfinetada nos sertanejos que recebem milhões do governo.

“No final das contas, processei meio mundo por nunca ter recebido 1 centavo da Lei Rouanet e terem me acusado por anos… E graças a Anitta a gente descobriu quem realmente estava enchendo o c* de milhões de dinheiro público. Obrigado, Anitta!”, escreveu o cantor.

No final das contas, processei meio mundo por nunca ter recebido 1 centavo da Lei Rouanet e terem me acusado por anos… e graças a @Anitta a gente descobriu quem realmente estava enchendo o C** de milhões de dinheiro público.

Obrigado Anitta! — Tico Santta Cruz 🆘🇧🇷 (@Ticostacruz) May 29, 2022

Tico agradeceu a Anitta, afinal toda essa história começou com o comentário ofensivo de Zé Neto contra a tatuagem no uc da cantora. Depois disso, o ministério público foi investigar os valores da Lei Rouanet, e encontrou shows de milhões em cidades minúsculas. Deeeeus do céu!