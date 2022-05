Governo vai ampliar serviço de neurocirurgia e cardiologia no Juruá

Um sonho antigo está tornando-se realidade para a população do Juruá que, com a assinatura do termo aditivo de parceria com a Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau) passa a contar, a partir de junho, com os serviços regulares de neurocirurgia, ortopedia, cardiologia, psiquiatria e ginecologia.

A assinatura do documento se deu na tarde desta quarta-feira, 11, e contou com a presença da secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano; do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni; e representantes da Anssau na pessoa da presidente da instituição, Joana Pedro dos Santos e da representante no Juruá, Dilza Ribeiro.

“Isso é um sonho antigo de todos nós e agora concretizado. A partir do dia primeiro de junho os serviços já serão implantados”, destacou Paula Mariano.

A partir da implantação, as transferências de pacientes para Rio Branco, por exemplo, devem diminuir, tendo em vista a oferta do serviço de emergência, de acordo com a responsável técnica da Anssau no Juruá, Dilza Ribeiro.

“Às vezes a pessoa só pensa em transferir para outras unidades, mas com isso estamos resolvendo os problemas na própria região”, pontuou Dilma Ribeiro.

