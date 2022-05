Governo trabalha para derrubar proposta de gratuidade em bagagens de mãos em voos domésticos e internacionais

A proposta de emenda da deputada federal Perpetua Almeida (PCdoB-AC) restabelecendo a gratuidade na bagagem de mão em voos domésticos e internacionais, já aprovada pela Câmara dos Deputados, não deve prosperar na tramitação dentro do Congresso Nacional. A proposta agora segue para ser avaliada no Senado Federal, onde deve ser derrubada por manobras da bancada de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

Pelo menos é isso que está anunciando em Brasília o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em contato com a bancada de apoio ao Governo no Congresso. Se aprovada pelo Senado, a proposta será vetada por Bolsonaro no ato da sanção presidencial, garante o ministro. Ele classificou a proposta como ” água no chopp” e lembrou ” que não há almoço de graça”. Segundo o ministro, a proposta causaria ainda mais aumentos nas tarifas das passagens áreas.

Perpetua Almeida, como autora da proposta, está confiante de que não será derrotada. Segundo ela, os parlamentares e a população em geral estão cansados de serem enganados, “uma vez que que a alteração da legislação, a qual passou a cobrar pela bagagem de mão, prometia a diminuição no preço da passagem de avião, o que nunca aconteceu”.

De acordo com a deputada, as empresas não foram verdadeiras quando afirmaram que baixariam o preço da passagem se nós, parlamentares, permitíssemos a cobrança pela bagagem de mão.”, disse a deputada, ” A maioria desta Casa permitiu e agora todos viram que goram enganados. O governo pode até vetar a gratuidade nas bagagens de mão, mas desta vez o Congresso derruba o veto. Todos estão se sentindo enganados, parlamento e a população. Pior que isso é que as passagens só aumentam, quase que semanalmente”, disse a deputada.