Governo retoma cirurgias para implante de próteses de joelho

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), retoma a partir da primeira semana de junho o atendimento aos pacientes que precisam de intervenções cirúrgicas com implante de próteses de joelho. A notícia foi dada no início da noite desta terça-feira, 24, durante palestra realizada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

Estão previstas cirurgias para colocação de próteses e reconstrução de ligamentos de pacientes com diferentes patologias, como artrose e artrites, além de lesões e deformidades que comprometem a articulação normal do joelho devido à dor local, inchaço e rigidez. Os procedimentos têm alto grau de resolutividade e conseguem devolver qualidade de vida ao paciente.

De acordo com a secretária de Saúde, Paula Mariano, o retorno das cirurgias foi possível graças à realização de mais um convênio entre o governo e o Hospital Santa Juliana.

“Convidamos os pacientes que aguardam na fila de espera de cirurgias no joelho para participar de uma palestra informativa com a equipe de profissionais que vão realizar os procedimentos. Inicialmente as cirurgias serão realizadas no Santa Juliana, mas pretendemos ampliar o atendimento também para o Hospital das Clínicas”, explica a gestora.