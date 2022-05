Governo reforça dispositivos de primeiros socorros na Serra do Divisor

Para garantir a segurança e a integridade física dos turistas e moradores da Serra do Divisor, localizada no município de Mâncio Lima, a noroeste do estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), disponibiliza soro antiofídico e kits de primeiros socorros para a comunidade.

A Prefeitura de Mâncio Lima ficará responsável por solicitar, de acordo com a necessidade, os itens para a Sesacre. Já existe no município um posto de saúde, localizado na terra indígena dos Nukini.

“Estamos trabalhando para impulsionar o turismo na Serra do Divisor, mas não podemos deixar de lado a segurança dos turistas e de todos os que estão envolvidos com o turismo local”, reforça o secretário de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa.

A Marinha e o Exército Brasileiro vão realizar capacitações de primeiros socorros em área de mata, para que guias e proprietários de pousadas estejam preparados para acudir pessoas em caso de acidentes.

Até o fim do primeiro semestre, a Seet fará a entrega de perneiras e coletes salva-vidas e o Sebrae irá apresentar, para barqueiros, guias e pousadas, um plano de turismo de base comunitária, que é um documento norteador das ações necessárias para o desenvolvimento do turismo da região, feito com a própria comunidade. O Banco da Amazônia (Basa) vai entrar com o financiamento.

Além disso, a Secretaria irá retirar, dos rios Moa e Jaapin, os balseiros naturais que dificultam a navegação. E já entregou sacos que comportam uma tonelada de sólidos, para que a prefeitura faça a remoção do lixo deixado por turistas e produzido pela comunidade.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) é mais uma parceira das ações locais. A pasta deve desenvolver um projeto arquitetônico de ampliação das três pousadas existentes.

Serra do Divisor

A região é um dos principais pontos turísticos do Acre. Possui cachoeiras e trilhas de beleza singular. É o quarto maior parque nacional brasileiro e é considerado também um dos locais de maior biodiversidade da Amazônia.

Para entrar no parque, é necessário que o turista entre em contato com a instituição gestora da área, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), para requerer autorização de acesso. Contato: (68) 3322-1203.

Fonte: Agência Acre