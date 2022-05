Governo realiza manutenção de pontos críticos da Transacreana em Rio Branco

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), continua os serviços de tapa-buraco nos pontos críticos da estrada AC-90 (Transacreana), em Rio Branco.

De acordo com o diretor de Operações do órgão, Ronan Fonseca, apesar das intensas chuvas na região, os agentes técnicos do Deracre seguem com os trabalhos, promovendo reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

“Estamos atuando do quilômetro 2 ao 3, que vem recebendo recuperação da camada asfáltica e aplicação de microrrevestimento”, relatou o diretor.

Segundo o presidente do departamento, Petronio Antunes, a autarquia executa os serviços no intuito de garantir “mais trafegabilidade para as pessoas” e trabalha pela manutenção da estrada.

As intervenções nas rodovias são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.

Fonte: Agência Acre