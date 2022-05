Governo publica nova convocação de professores no Diário Oficial desta quarta

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou no Diário Oficial desta quarta, 25, nove editais de convocações dos processos seletivos para a contratação de professores temporários.

Os educadores convocados devem comparecer aos endereços descritos nos editais para entrega de documentos e assinatura do contrato. Os novos contratados irão atender às escolas de Educação Básica das áreas urbanas e rurais de diversas cidades acreanas, nas modalidades de Ensino Regular, Educação do Campo, Escolar Indígena, de Jovens e Adultos e do Programa Asas da Florestania.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, o governo segue firme em seu compromisso com a educação acreana: “O governo tem investido na Educação. Esse é o compromisso do governo com a população do Acre”.

Confira aqui os editais:

PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO – EDITAL 027

REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL 064

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – EDITAL 052

PROGRAMA EDUCACIONAL ASAS DA FLORESTANIA – EDITAL 035

ENSINO REGULAR – EDITAL 027

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – EDITAL 022

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA – EDITAL 20

ENSINO REGULAR – EDITAL 15

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – EDITAL 12

Fonte: Agência Acre