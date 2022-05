Governo publica MP para alterar política de frete quando preço do diesel oscilar 5%

Criticado por caminhoneiros devido ao aumento dos preços dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro publicou nesta terça-feira uma medida provisória para alterar a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. A MP determina que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atualize a norma com pisos mínimos sempre que ocorrer uma oscilação de 5% no preço do óleo diesel no mercado nacional em relação ao considerado na planilha de cálculos para o frete.

Até então, a Lei 13.703/2018, que trata do assunto, estabelecia que a agência deveria agir quando houvesse variação de 10%.