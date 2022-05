Governo prossegue com obras de manutenção de espaços culturais em Rio Branco

O governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), trabalha a todo vapor pela entrega do complexo do Cine Teatro Recreio, sede da FEM, e Galeria Juvenal Antunes.

O complexo localiza-se no Segundo Distrito de Rio Branco, e sua revitalização está sendo realizada nas seguintes especificações: cobertura, instalações elétricas, instalações mecânicas, pintura dos banheiros, paredes, mudanças do assoalho e do piso, dentre outros.

A grande novidade é a acessibilidade dos espaços que, agora, passam a contar com a instalação de pisos, mapas e placas táteis, e a adequação de banheiros PNE (adaptados para pessoas com necessidades especiais). Além disso, há adequação de espaços para cadeirantes, obesos e portadores de mobilidade reduzida na sala de projeção do teatro.

Segundo o presidente da FEM, Manoel Pedro de Oliveira (Correinha), acessibilizar os espaços culturais torna a cultura acreana mais democrática.

“É um grande orgulho para nós, que esses patrimônios sejam adaptados depois de tantos anos. É importante que a pessoa com deficiência tenha acesso à cultura. Esse olhar sensível sempre coube a nós, mas somente agora conseguimos possibilitar esse feito à população”, disse.

O complexo está na fase final e deve ser entregue nos próximos meses.

História do Cine

O Cine Teatro Recreio foi inaugurado em 13 de junho de 1948, no prédio onde ficava o Cine Éden. O espaço tornou-se famoso por suas exibições cinematográficas. O lugar era altamente requisitado para diversão pública e pela classe artística como um todo.

Além das exibições, o Cine foi palco para muitas companhias de teatro nacionais, que chegavam por meio das iniciativas do movimento de teatro amador acreano. Grupos locais, como o do prestigiado diretor João das Neves e do consagrado Betho Rocha, passaram pelo palco do Cine Teatro Recreio, que hoje é uma grande opção para amantes das artes cênicas.

Curiosidade: quando reinaugurado, em 1987, as projeções continuaram sendo realizadas por um projetor de carvão, de 35 mm. Atualmente, o local possui cerca de 200 lugares.

Fonte: Agência Acre