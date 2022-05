Governo prestigia início de evento de capacitação dos profissionais das Apaes

Na noite do dia 3, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), participou da abertura do Capacita Apae Brasil.

O projeto visa proporcionar uma série de atividades de aperfeiçoamento para os profissionais das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do país, trazendo palestras com informações sobre os serviços executados pela rede, além de buscar formar, com capacidade técnica, colaboradores e gestores de instituições envolvidas.

Buscando contemplar os profissionais da Rede Apae, com melhor estruturação profissional nas mais diversas áreas de atenção à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, o evento será realizado em Rio Branco, até o dia 5 de maio, com palestras e qualificações que abordam várias temáticas, como a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a política de assistência social, assim como de gestão, saúde e educação.

Nilson Ferreira, presidente em exercício da Federação Nacional das Apaes, expressa felicidade em realizar a 14ª edição do programa, idealizado em 2019, buscando aproximar as bases: “Essa é uma formação continuada, feita após sentir uma necessidade de maior proximidade entre as Apaes, buscamos visitar e qualificar todos os estados do Brasil até 2023”.

O evento contou com a participação dos municípios de Rio Branco, Capixaba, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul, Porto Acre e Sena Madureira, os quais foram apreciados pela presidente da Federação das Apaes do Acre, Cecília Garcia, que aconselhou: “Aproveitem os valorosos conhecimentos que serão fornecidos nesses dias. Com profissionalização nós quebramos barreiras e crescemos juntos. Tenho certeza que com o nosso empenho conjunto, avançaremos na ajuda às pessoas com deficiência”.

Ana Paula Lopes Lima, titular da SEASDHM, representou o governador Gladson Cameli e disse: “É sabido que a política de assistência social é transversal e cheia de desafios. Por isso, é necessário o fortalecimento de redes de apoio como essa que estamos prestigiando hoje”.

Após parabenizar a mobilização da associação, ela continuou: “Como gestora, gosto de acompanhar de perto as entidades socioassistenciais, assegurando que estão sendo contempladas e realizando seus trabalhos de maneira plena”.

A Associação

A Apae é uma organização social fundada no Rio de Janeiro, em 1954, com o objetivo principal de promover atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla e atua em mais de 2 mil municípios em todo o território nacional. Prestando serviços de educação, saúde e assistência social a quem deles necessita, constitui-se uma rede de promoção e defesa de direitos das pessoas com deficiência, promovendo a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes.

Fonte: Agência Acre