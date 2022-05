Governo leva mais qualidade à população do Alto Acre com oferta de hemodiálise em Brasileia

Até abril deste ano, o aposentado José Piamarque de Souza precisava acordar pela madrugada e se deslocar, três vezes por semana, 230 quilômetros de Epitaciolândia até Rio Branco para realizar sessões de hemodiálise no setor de Nefrologia da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

Viagens extremamente cansativas e que traziam desconforto ao homem de 66 anos de idade. Há um mês, todo esse transtorno ficou no passado.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, passou a ofertar o serviço em Brasileia.

“A gente saia daqui de manhã cedo e chegava à noite e até mesmo de madrugada de Rio Branco. Agora tá uma maravilha e, graças a Deus, acabou o nosso sofrimento”, afirmou.Nesta terça-feira, 10, o governador Gladson Cameli visitou a Clínica do Rim, empresa que está prestando os serviços de hemodiálise e diálise peritoneal aos pacientes da regional do Alto Acre. Atualmente, cerca de 30 pacientes são atendidos na unidade.

O que estamos fazendo aqui é um ato de humanismo com essas pessoas que dependem da hemodiálise. Acompanho a luta deles e sei o quanto é sofrido esse tratamento deles. O nosso governo prioriza a qualidade de vida das pessoas e é isso que estamos presenciando aqui”, ressaltou o gestor.A secretária de Saúde Paula Mariano destacou os esforços do governo acreano para que a população, principalmente do interior, tenha mais acesso aos serviços públicos de Saúde.

“Proporcionar um serviço como este não tem preço. Fiquei bastante emocionada com a história de uma senhora que saia aqui de Brasileia até Rio Branco durante dez anos. Agora, ela está fazendo o tratamento dela na cidade onde mora com dignidade”, destacou.Alessandro Nasserala, proprietário da clínica especializada em doenças renais, enfatiza que o serviço oferecido aos pacientes é de excelente qualidade.“Além de utilizarmos os melhores equipamentos e materiais, não fazemos reuso em nossos tratamentos. Isso garante mais benefícios ao pacientes”, explicou.

Fonte/ O Alto acre