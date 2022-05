Governo investe na capacitação de brigadistas voluntários no combate a incêndios florestais

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre (Semapi), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e a Organização Não Governamental (ONG) SoS Amazônia, realizam a segunda capacitação e reciclagem para a formação de brigadistas voluntários de combate a incêndios florestais das Áreas de Proteção Ambiental (APA) Lago do Amapá e Igarapé São Francisco. A ação aconteceu entre os dias 16 e 19 maio, na Apa Lago do Amapá, zona rural de Rio Branco.