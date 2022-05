Governo inicia construção de ponte no Ramal do Jarinal, em Rio Branco

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), e empresa Adinn iniciou os trabalhos de construção de uma ponte de 12 metros sobre o igarapé Grotão, localizada no Ramal Jarinal, KM 72 da AC-90 (Transacreana), em Rio Branco.

A execução tem sido realizada com recursos de R$ 1,7 milhão assegurados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, que garante a construção de três pontes no Ramal do Jarinal.

Em visita técnica ao local, o engenheiro do Deracre, Edcélio Firmino, vistoriou os serviços iniciais que tem sido executado pela empresa contratada. Com a ajuda de equipamentos, as estacas metálicas em breve devem ser encaixadas nos devidos lugares. Além da cravação de estacas, os agentes da empresa devem trabalhar na construção das armações de aço para concretagem das estruturas.

“Percebemos a chegada dos insumos como brita e areia, as máquinas começaram a realizar limpeza do local, aterro nas laterais, e em breve deve ser iniciada a cravação das estacas de ferro e demais serviços’, destacou o engenheiro.

De acordo com o presidente da Associação de Moradores da Amazônia Legal, Sebastião Tavares, o ramal é conhecido por ser um dos principais corredores de escoamento de produtos agrícolas destinados aos mercados da capital. Na região do Jarinal moram cerca de 80 famílias e a construção da ponte deve trazer melhorias para a comunidade.

“Os moradores estão bem contentes com o início dos trabalhos da ponte, o que deve melhorar a vida de quem vive no ramal do Jarinal”, destacou o presidente da associação.

A solicitação tem sido cumprida conforme determinação do governador Gladson Cameli em atender uma antiga reivindicação dos moradores da estrada vicinal.

“Temos garantido os serviços do Deracre nesse ramal e agora vemos início da construção de uma ponte para essa população que tanto necessita de acesso”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Nesta semana, a estrada vicinal recebeu serviços de melhoria e conservação do Deracre com retirada de atoleiros, limpeza e estabilização do solo.

“Mais uma ação na comunidade, que solicitou nosso apoio, cumprindo mais uma determinação do nosso governador, que sempre tem buscado ouvir quem mais precisa”, enfatiza o diretor de Desenvolvimento Regional, Tony Roque.