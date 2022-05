Governo inicia cirurgias para zerar filas no sistema estadual de saúde

O governador Gladson Cameli determina, a partir das 20 horas da manhã desta terça-feira, 17, no Hospital da Fundação hospitalar, em Rio Branco, o início de pelo menos cinco mil cirurgias represadas no sistema estadual de saúde ao longo dos últimos dez anos

O prazo para a conclusão é até o final do ano. ” Estou muito feliz, pois agora que o pior da pandemia já passou, podemos acelerar os atendimentos e as cirurgias que precisam ser realizado“, disse o governador. “Iniciamos o maior mutirão de cirurgias do Acre, e tirar as pessoas necessitadas dessas intervenções de sofrimento e da espera“,

acrescentou.