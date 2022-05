Governo fecha parceria com centro universitário para oferta de bolsas de descontos em graduações para servidores

O governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio do Departamento de Capacitação do Servidor (Decap), ligado à Diretoria de Gestão de Pessoas, assinou na tarde desta terça-feira, 3, um convênio com o U:Verse Centro Universitário. O objetivo da cooperação firmada é a oferta de descontos para servidores públicos do Estado que desejem cursar uma das graduações oferecidas pela instituição.

Na assinatura do convênio estiveram presentes Ricardo Brandão, secretário de Planejamento e Gestão do Acre; Victor Bonecker, secretário adjunto de Gestão; Guilherme Duarte, diretor de Gestão de Pessoas; Glauber Abecassis, chefe do Decap; e Angela Bessa, pró-reitora Acadêmica da U:verse.

A parceria viabiliza uma bolsa de desconto em 20% no valor da mensalidade do curso desejado pelo servidor público.

Para Angela Bessa, a parceria firmada não beneficia somente o servidor, mas a entidade pública em que ele é lotado e também a instituição de ensino.

“Benefício no sentido de, a cada momento, melhorar essa questão do conhecimento, da iniciação científica e, além do mais, com um desconto de 20% na mensalidade, nós entendemos que agrega valor sim. Então, essa iniciativa do governo do Estado, por meio da Seplag, para nós tem bastante relevância”, afirma.

Segundo Ricardo Brandão, essa parceria demonstra o compromisso firmado pelo governo do Estado com a qualificação do servidor e dos serviços ofertados, possibilitando uma graduação com a obtenção de um desconto diferenciado na condição de agente público. E ressaltou:

“Para que a sociedade evolua, devemos investir principalmente na formação dos nossos servidores públicos. Esse é mais um passo do governo do Estado, da nossa gestão, para garantir que os nossos servidores tenham acesso a um conhecimento qualificado e, no segundo momento, conseguir transferir esse aprendizado ao cidadão, com a oferta de serviços mais qualificados”, enfatizou.

Para o servidor público ter acesso ao desconto ofertado, basta se dirigir à instituição de ensino e se informar sobre o processo de seleção para o egresso no curso desejado e, no ato da matrícula, será informada a documentação necessária.

Fotos: Elynalia Lima/Decom Seplag