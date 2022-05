Governo entrega revitalização do 2º Batalhão da PM na capital

“Me sinto protegido e me sinto em casa”, foram as palavras do governador Gladson Cameli, ao entregar a obra de revitalização do Batalhão Coronel Fontenele de Castro, o 2º da Polícia Militar do Estado do Acre (2º BPM), em Rio Branco, na manhã desta quinta-feira, 26.

Na solenidade, o governador destacou o trabalho de excelência que a Polícia Militar do Estado (PMAC) desempenha dia a dia no trato com a população. Participaram também, além do comando-geral da polícia, o titular da Secretaria de Estado da Fazenda, Amarísio Freitas, e o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Cirleudo Alencar.

“Já tivemos a entrega da revitalização dos quartéis de Assis Brasil e Xapuri, e estamos concluindo o Quartel do Comando-Geral da PM na capital. A conclusão dessa obra do 2° Batalhão melhora as condições de trabalho dos nossos servidores, é um compromisso que o governo firmou e que está sendo cumprido”, frisou o comandante-geral da PMAC, o coronel Paulo César Gomes.

Foram realizadas diversas melhorias no batalhão, como a manutenção das redes hidráulica e elétrica, a reestruturação de toda a parte hidrossanitária, a manutenção de paredes e cobertura, além da pintura e troca das portas da unidade. Ao todo, foram empregados mais de R$ 900 mil em recursos próprios.

“Nosso bairro Quinze, que já é bonito, com a reforma vai ficar maravilhoso, com o trabalho dessa corporação que trabalha ao lado do nosso mercado”, afirmou Francisco Marinho, administrador do Mercado do Quinze.

O comandante do 2º BPM, major Rodolfo Velásquez, agradeceu a entrega da obra, que vai ajudar os policiais da unidade a prestar seus serviços com qualidade. “É motivo de alegria esta entrega, pois vai abrigar nossos policiais, que são o nosso bem mais importante”, afirmou.

Criado em fevereiro de 1997, o Batalhão Coronel Fontenele de Castro atua em toda a região do segundo distrito de Rio Branco, e policia cerca de 43 outros bairros.

Na ocasião, o governador Gladson Cameli agradeceu todo o trabalho de excelência que a corporação faz pelo estado, e destacou os frutos positivos que foram destaque em nível nacional e a parceria entre Executivo estadual e Polícia Militar. Cameli aproveitou ainda a oportunidade para conversar com a população local sobre as melhorias que o governo vai realizar na orla do Quinze.

“Digo que me sinto protegido e em casa, pois Acre é o estado que apresentou a maior queda de assassinatos no Brasil. São homens e mulheres que se dedicam dia a dia no cumprimento de suas atribuições. E o governo tem dado as condições para que a polícia possa cumprir seu juramento com a população acreana”, disse o chefe do Executivo.

