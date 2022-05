Governo entrega novas instalações da Delegacia de Flagrantes em Rio Branco,veja vídeo

As novas instalações da Delegacia e Flagrantes (Defla) em Rio Branco, na Rua Omar Sabino de Paula, no bairro da Estação Experimental, na Capital do Estado, será um ambiente que atenderá pelo menos 70% da população local e com espaço especial para atender a mulher vítima de violência de forma especial.

As novas instalações da Delegacia foram entregues à comunidade na tarde desta segunda-feira, 16, pelo governador Gladson Cameli, que reuniu no local representantes de todo o sistema de segurança do Estado. O secretário de Segurança, coronel PM reformado Paulo Cézar santos, foi representado na solenidade por sua substituta imediata, a secretária-adjunta Márdhia El Shawwa Pereira.

O novo prédio disporá de parlatório, onde devem ficar acompanhantes de presos ou de pessoas a serem ouvidas; uma sala destinada à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); uma sala de identificação e reconhecimento e uma sala especial de atendimento à mulher. As mulheres vítimas de violência terão prioridade no atendimento.

O mestre de cerimônia da solenidade de entrega das novas instalações foi o delegado Emylson Farias, coordenador-geral da nova delegacia.

Com a desenvoltura, o ex-secretário de Segurança Publica do Governo de Tião Viana e candidato a vice-governador na chapa de Marcus Alexandre, o candidato petista que foi adversário do então candidato Gladson Cameli na campanha eleitoral de 2018, falou como aliado do atual Governo. Filiado ao PDT, partido que compõe a base de Gladson Cameli na Assembleia Legislativa, Emylson Farias passou de oposição à governista.

Suas palavras, ao falar das novas instalações, foram de um entusiasta do Governo na área de segurança pública.

São dele as estatísticas de que a Delegacia atende pelo menos 70% da população do Acre e que funcionária diuturnamente durante as 24 horas do dia, aos sábados, domingos, feriados e dias santos.

Por isso, de acordo com o delegado, o local precisa de instalações condizentes que possam atender policiais e a população que ali vai em busca de soluções para seus problemas na área policial. “Não é só um prédio confortável. É uma instalação a altura das necessidades”, definiu Emylson Farias.

Sobre as novas instalações, o governador Gladson Cameli disse que isso mostra à sociedade que o Governo de fato está estruturando e reaparelhando seu sistema de segurança pública.

“As delegacias reestruturadas mostram que estamos trabalhando e que o Acre vive um novo momento. Quem não quiser ver, paciência, mas estamos trabalhando”, disse o governador.

Veja vídeo: