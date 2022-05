Governo e Prefeitura de Tarauacá intensificam serviços de drenagem, pavimentação asfáltica e calçamento nas ruas do município

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), e a Prefeitura de Tarauacá intensificaram os serviços de drenagem, pavimentação asfáltica e implantação de calçadas no município.

“As obras seguem andamento em Tarauacá e a parceria firmada com governo tem garantido melhorias para população”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Na quinta-feira, 12, serviços de terraplanagem foram executados nas ruas Albertina Albuquerque, Altemira Melo e João Melo, no Bairro Estaca Zero, localizado próximo à Rodoviária de Tarauacá.

Os agentes técnicos trabalham em conjunto para trazer mais mobilidade e segurança aos pedestres e motoristas. Têm sido realizados os serviços de limpeza e terraplanagem, para garantir o nivelamento das ruas.

Na sexta-feira, 13, o prefeito em exercício, Raimundo Maranguape; Rosenir Arcenio, titular da Secretaria de Obras da prefeitura; e o gerente do Deracre na regional Tarauacá/Envira, André Correia acompanharam de perto a execução dos serviços e agradeceram a parceria firmada com o governo do Estado.

“Estamos acompanhando de perto a execução dos serviços e é uma parceria que tem fortalecido a infraestrutura de Tarauacá”, destacou o gerente regional.

Os agentes do Deracre e da prefeitura trabalham na Rua João Pessoa, localizada no centro da cidade, na execução de melhorias na drenagem e em calçadas.

“Aqui nós estamos desobstruindo o bueiro, fazendo a recomposição de meio-fio e da tubulação. Tivemos que refazer a obra em alguns pontos onde a água não passava mais”, afirmou o prefeito em exercício, Raimundo Maranguape.

As intervenções nos municípios visam garantir a trafegabilidade de mais acreanos. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.