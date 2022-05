Governo e Prefeitura de Santa Rosa promovem 1º Seminário étnico em defesa da vida das mulheres

Com o objetivo de empoderar e coibir situações de vulnerabilidade feminina, a Prefeitura de Santa Rosa do Purus, em parceria com o governo do Estado, realizou no dia 25 deste mês, o “1º Seminário Étnico: Em defesa da vida da mulher no município”.

Por meio da Coordenadoria das Mulheres e Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura e da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) foram apresentadas palestras e atividades culturais da etnia Kaxinawa para o público presente na Escola Estadual Padre Paulino Maria Baldassari.

O evento foi aberto para a comunidade e também estiveram presentes servidores públicos da prefeitura municipal de Santa Rosa do Purus.

As palestras nas temáticas mulher empreendedora, empoderamento feminino e violência doméstica foram ministradas com o objetivo de criar oportunidades para que essas mulheres saiam do ciclo da violência e prosperem.

O palestrante Luís Baraúna, chefe da divisão de promoção, feiras e eventos da Seet, reforçou a importância do empreendedorismo, emprego e renda para tirar a mulher da situação de dependência que muitas vezes a coloca no ciclo da violência.

“Muitas mulheres se submetem a situações de violência por conta da dependência financeira que possuem e eu quero mostrar que existem caminhos para que elas se libertem dessa situação, através do empreendedorismo”, reforça.

Fone: Agência Acre