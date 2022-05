Governo e Prefeitura de Assis Brasil trabalham nas ruas do Bairro Km 2

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil avançaram na recuperação das ruas do Bairro Km 2.

As equipes do Deracre e da prefeitura trabalham para trazer mais mobilidade e segurança aos pedestres e motoristas. Têm sido realizados serviços de recuperação, com retirada e limpeza do pavimento quebrado, aplicação e compactação de nova massa asfáltica.

“Estamos levando melhorias para as ruas de Assis Brasil e, graças ao trabalho do governador Gladson Cameli e a parceria com o prefeito Jerry Correia, a equipe do Deracre atua para proporcionar mais dignidade e melhorias para a população”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

A operação tapa-buraco promove recuperação de pavimentação e garante a conservação das vias. O prefeito Jerry Correia tem acompanhado de perto a execução dos serviços e agradeceu a parceria firmada com o governo e o Deracre.

“O governador Gladson Cameli tem sido sensível com Assis Brasil e tem ajudado a prefeitura por meio da Secretaria de Obras, acompanhando a equipe do Deracre na execução dos serviços. Estamos avançando na recuperação de vias para melhorar a vida do povo de Assis Brasil”, comemorou o prefeito.

Fonte: Agência Acre