Governo e operadores e turismo começam a se preparar para retomada das atividades após o período da pandemia

Com a redução dos índices da pandemia do coronavirus, que caminha para o fim da doença no país, as organizações envolvidas com o turismo etnoambiental, muito procurado no Acre, começam a se organizar para retomar as atividades. Paralelo a isso, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, em parceria com as Rotas Amazônicas Integradas (RAI), também realiza o I Encontro de Etnoturismo da Amazônia.

O encontro será realizado durante dois dias, em 20 e 21 de maio, no teatro “Hélio Melo”, no centro de Rio Branco. Do encontro, participarão secretários de turismo da Amazônia e representantes da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

O objetivo é fortalecer o turismo indígena nos Estados da região Norte, informam os organizadores do encontro.