Governo e Ifac firmam parceria e lançam a Academia de Futebol

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), via Departamento de Esportes, e o Instituto Federal do Acre (Ifac) firmaram nesta semana uma parceria para lançar a Academia de Futebol, uma espécie de escolinha de futsal. A solenidade de lançamento foi realizada no hall do estádio Arena da Floresta.

De acordo com o chefe do Departamento de Esportes da SEE, Júnior Santiago, o projeto irá atender, inicialmente, em torno de 500 estudantes, desde crianças a partir dos seis anos de idade a jovens de até 23 anos. Ao todo, serão dez núcleos espalhados tanto na capital quanto no interior do estado.

“Inicialmente, vamos começar as atividades da escolinha de futebol com seis núcleos, ficando quatro para serem implementados em um segundo momento”, faz questão de explicar o chefe de Departamento.

Por meio da parceria foram investidos em torno de R$ 400 mil para a aquisição de material esportivo e também para a contratação de profissionais, por parte do Ifac, os quais irão atuar nos núcleos onde a academia funcionar. O projeto irá atender, sobretudo, alunos carentes que não podem pagar uma escolinha.

“Essa parceria é extremamente importante para o esporte escolar e por meio dessa parceria com o Ifac a gente pode estar dando atenção a essas crianças e jovens, para que eles possam participar da escolinha no contraturno e receber esse aprendizado”, afirma Santiago.

Um curso de capacitação dos profissionais que irão trabalhar nas escolinhas de futsal foi realizado entre os dias 25 e 29 de abril. “Foram cinco dias de capacitação com esses profissionais, feita pela SEE em parceria com a Federação Acreana de Futsal, e a gente desenvolveu esse projeto, que hoje é uma realidade, junto com o Ifac”, disse.

Além da cessão dos espaços para tornar a escolinha uma realidade, a parceria beneficiará os alunos da rede pública, por meio da inclusão social, permitindo que eles possam ter uma atividade física saudável no contraturno das aulas.