Governo e Conselho Estadual de Assistência Social realizam encontro para fortalecimento das estratégias e ações sociais

Na quinta-feira, 5, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), em conjunto com o Conselho Estadual de Assistência Social do Acre (CEAS/AC), realizou uma reunião descentralizada e ampliada.

Na ocasião, foi traçado um panorama da Política de Assistência Social, em comemoração aos 26 anos do Conselho Estadual acreano e foi apresentado um histórico das ações, seus desafios e avanços. O evento contou com a participação de conselheiros, gestores, técnicos, acadêmicos e pessoas interessadas na temática.

Representantes do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência e do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) também estiveram presentes. Entre eles, a vice-presidente do CNAS, Aldenora González, que valorizou o encontro e enfatizou como a gestão da assistência social conta com o esforço mútuo entre os governos federal, estadual e municipal: “O conselho presta um papel fundamental, pois é um órgão deliberativo, onde os programas e ações executadas pelo Estado são deliberados dentro dele”.

Uma das temáticas abordadas durante a reunião foi a de controle social, que se caracteriza pelo exercício democrático de acompanhamento da administração e avaliação da política e dos recursos atribuídos para a sua execução, com o objetivo de solucionar problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão. Quanto a ele, a gestora da SEASDHM, Ana Paula Lima, diz: “O controle social é um aspecto importante para a gestão, não apenas para a assistência social, mas para todas as áreas”.

Ela continua: “O conselho apoia o Estado, nos ajudando a conduzir uma gestão mais concisa. Entendo a importância de sua atuação, por isso tenho buscado fortalecer todos os que trabalham em conjunto com a secretaria. Essa é uma tarefa árdua que estamos empenhados a conquistar”.

O evento se estenderá até o dia 6, quando os participantes terão a oportunidade de discutir e aprender sobre temas como a inscrição de entidades nos conselhos; as estratégias para o efetivo controle social; a gestão de programas e serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a análise de planos de ação e prestação de contas.

Fonte: Agência Acre