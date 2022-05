Governo do Estado reitera parceria institucional com a Caixa Econômica Federal no Acre

Dirigentes locais da Caixa Econômica Federal apresentaram ao governador do Estado, Gladson Cameli, nesta terça-feira, 17, programas como o Habite Seguro, voltado ao financiamento residencial a profissionais da Segurança Pública, além de créditos específicos para o fomento do setor rural.

Os programas foram apresentados durante encontro do governador com o superintendente regional da Caixa Econômica, Thiago Assis; do superintendente executivo do banco para atendimento ao Governo, Ismael Lima; da gerente executiva de Governo, Joyce Lourenço; e do superintendente executivo de de Habilitação, Victoria Costa.

No encontro, o governador Gladson Cameli reiterou a parceria institucional entre o governo do Estado do Acre e a Caixa Economia Federal com a discussão em torno do fortalecimento de parcerias estratégicas e estreitamento das relações entre os órgãos. Para o governador, a instituição financeira tem grande colaboração com o desenvolvimento social e econômico do Acre.

“A Caixa Econômica cumpre um importante papel no nosso estado, principalmente no pagamento de programas sociais e da grande contribuição dada no período mais crítico da pandemia na coordenação do Auxílio Emergencial. Gostaria de reafirmar a parceria entre o governo do Estado e a Caixa para que, juntos, possamos avançar ainda mais”, disse o governador.

“É sempre muito bom estreitar laços institucionais. Na reunião, apresentamos várias oportunidades ao governador e que estão à disposição do Estado”, pontuou o superintendente Thiago Assis.