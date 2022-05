Governo do Estado realiza encontro de gerentes do Saneacre

O governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), realizou nesta sexta-feira, 20, no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, novo encontro de gerentes da autarquia responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no interior do estado. O objetivo foi promover a integração, acompanhar as metas estabelecidas, revisar o plano operativo e fortalecer o trabalho em equipe.

O evento reuniu gerentes de 21 municípios do Acre, além de gestores lotados na capital. “Muitos de nós já nos conhecemos, outros ainda não conhecíamos pessoalmente. Então, essa é uma boa oportunidade para atualizar informações, reconhecer e agradecer pelo empenho e bom trabalho que todos vêm fazendo”, disse a titular do Saneacre, Waleska Bezerra ao dar as boas-vindas aos participantes.

Durante a programação, todos tiveram oportunidade de compartilhar experiências, conversar sobre demandas e especificidades de cada localidade. O gerente do Saneacre em Marechal Thaumaturgo, Ronigleison Santos, falou sobre a importância da iniciativa para o desenvolvimento do trabalho dos gestores. “Pudemos expor algumas dificuldades e, também, o que pode ser melhorado. Creio que vai ajudar bastante, porque os diretores estarão cientes de cada situação e poderão trabalhar em cima disso para que a gente alcance sempre nosso maior objetivo, que é levar água de qualidade à população da nossa região.”

De acordo com o diretor de Planejamento, Ítalo Lopes, a reunião com os gerentes de todos os municípios buscou mostrar as pautas positivas e o que está previsto para execução nos próximos meses em todos os municípios do Acre, exceto a capital, Rio Branco. “Já tivemos a entrega da revitalização da sede e ETA de Tarauacá, estamos em vias de reinaugurar a sede de Feijó. Temos obras em Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, e por meio do Programa de Incentivo à Geração de Emprego e Renda serão executadas obras de revitalização das sedes de Manoel Urbano, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia. Na próxima semana iniciaremos as obras de melhorias na estação de tratamento e sede do Bujari,” destacou.

São várias pautas positivas com intuito de melhorar a capacidade de atendimento e principalmente dar melhores condições de trabalho aos nossos servidores. “No dia de hoje, além de agradecer aos nossos gerentes, que são a representação da autarquia em seus respectivos municípios, pudemos acompanhar as metas para 2022, revisar objetivos e realizar ajustes necessários para que possamos alcançar os resultados planejados”, enfatizou Ítalo.

o diretor de Operações, Alan Ferraz, destacou a importância do trabalho em equipe para os bons resultados já alcançados; “Nossa equipe está bem unida, sempre com o objetivo de dar o melhor para que vocês possam trabalhar. E só temos a agradecer a vocês que estão na linha de frente realizando esse serviço que é essencial”.

O diretor de Administração e Finanças do Saneacre, Jader Maia, destacou o empenho da gestão e de cada integrante do time Saneacre: “ Temos trabalhado para melhorar o que podemos e queremos fazer ainda mais, com cada um que está aqui”.

Motivação e liderança

A programação incluiu atividade motivacional e palestra sobre Gestão de Pessoas e Liderança. “São esses trabalhadores que levam a água para a população e fazem tudo acontecer, e estamos falando de todo o interior do estado. Nossa participação no evento hoje foi mesmo com o tom de reconhecer, agradecer e valorizar essa equipe incrível do Saneacre”, reforçou Danuza Lemos, consultora do Sebrae, em atividade motivacional que abriu a programação.

Com o administrador de empresas e também consultor do Sebrae, Rogério Gonçalves, os gerentes do Saneacre tiveram oportunidade de saber mais e refletir sobre modelos de gestão, liderança. “Foi uma grande honra participar desse momento de mudanças no trabalho do Saneacre. Espero que tenham aproveitado”, disse Rogério ao fim do encontro.

A gerente do Saneacre em Senador Guiomard, Aline Souza, falou da satisfação em participar do evento: “Foi demais, cada palestra, oportunidade que a gente tem de acrescentar o conhecimento é bem empregado. Com mais conhecimento a gente tem mais a dar ao público, aos colegas”.

Fonte: Agência Acre