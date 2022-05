Governo do Estado nomeia mais 201 professores efetivos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Secretaria de Planejamento (Seplag), nomeia mais de 201 professores efetivos. A nomeação dos novos professores está no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 6.

Até agora, o governo do Estado já havia realizado a convocação de 899 professores efetivos. Com a nomeação dos 201 novos profissionais nesta sexta-feira, o número total de efetivos chamados até agora pela SEE chega a 1.100 novos professores efetivos que irão atuar nos mais diversos municípios.

Além da capital, Rio Branco, também estão sendo convocados professores para lecionar em escolas urbanas e rurais de diversos municípios acreanos, como Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Mâncio Lima, Xapuri, Feijó e Plácido de Castro.

Os novos professores irão compor a rede estadual de ensino e irão lecionar a partir do ano letivo de 2022, suprindo a necessidade das seguintes disciplinas: artes visuais, educação física, ciências, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa, história, geografia, química.

De acordo com o secretário de Educação, Aberson Carvalho, mais de 2.300 professores já foram contratados na gestão do governador Gladson Cameli.

“No último ano, 2.300 professores já foram contratados pelo governo do Estado, entre eles 1.100 efetivos, e isso demonstra o compromisso do governo com a educação”, afirmou.

Fonte: Agência Acre