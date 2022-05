Governo anuncia planos para geração de empregos e investimentos no Acre

Na manhã desta sexta-feira, 27, em entrevista à jornalista Elizânia Dinarte, no quadro Prestando Contas, do Bom Dia Acre (Rede Amazônica), o governador Gladson Cameli fez um balanço sobre os três anos e cinco meses de mandato. Também respondeu às perguntas dos telespectadores sobre os temas: segurança pública, infraestrutura, concursos públicos e geração de empregos no estado.

Ao ser perguntado sobre as ações que o governo realiza para garantir emprego à população acreana, o governador sinalizou que a resposta imediata para a questão é a infraestrutura.

“O governo está lançando licitações para cumprir o nosso cronograma de obras e também poder diminuir os índices de desemprego. Estamos fazendo campanhas nos outros estados, buscando empresas que possam investir no Acre. Uma fábrica que viria em agosto iniciou a construção da unidade já agora em maio. Estamos tentando gerar empregos por meio da iniciativa privada”, frisou o governador.

Além disso, Gladson destacou que tem conversado com representantes da Bolívia e Peru em relação a um tratado de exportação de carne bovina para esses países. Falou, ainda, sobre a licitação da obra de restauração da orla do Bairro Quinze, que vai gerar empregos no estado.

BR-364

Perguntado sobre a situação da rodovia BR-364, que está em situação delicada após o inverno amazônico, Cameli afirmou que já há sinalização de recurso para a reforma da rodovia.

“Nossa BR vem passando por dificuldades em relação aos buracos. Quero parabenizar a nossa bancada federal, que busca recursos em Brasília. Já temos uma sinalização de quase R$ 100 milhões em recursos que vão ser aprovados no congresso para a reconstrução da BR-364. O Deracre está à disposição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para resolver esse problema”, afirmou.

Ainda sobre a situação, o governador ressaltou que a reconstrução será feita em fases, e a primeira delas é fazer um tapa-buraco, de forma paliativa, nos pontos mais críticos até a aprovação do projeto definitivo, que vai sanar os problemas da rodovia.

Segurança Pública

“A principal estratégia que temos para a segurança pública é a união de todos: governo estadual, governo federal, e os países vizinhos (Peru e Bolívia). Nossa fronteira é muito grande e por isso criamos o Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron/AC), e já estamos entregando resultados positivos à nossa população a nível nacional: redução do número de mortes violentas no Acre”, apontou Cameli.

Ainda em questão aos acordos com os países vizinhos, o governador recebeu representantes de ambos nesta semana, em reunião, para discutir a parceria entre as entidades e o governo estadual. Além disso, salientou o investimento em tecnologia para fiscalização da fronteira e os investimentos na segurança pública do estado.

“Sabemos que a porta de entrada do contrabando acontece na fronteira. Então, vamos fazer o cerco eletrônico, monitorando todos os acessos nessa região para evitar maiores danos. Para isso, estamos reestruturando toda a nossa segurança pública: quartéis, viaturas e equipamentos para a nossa inteligência. Também estamos ampliando o número de delegacias para atender o número de feminicídios. Queremos diminuir as taxas nesse tipo de crime para que nossas mulheres se sintam seguras”, destacou.

Concursos Públicos

Quando perguntado sobre os aprovados no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária (Idaf), Gladson Cameli respondeu que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impede a convocação de todos os cerca de 800 aprovados.

“Vamos precisar de profissionais. Peço que aguardem, pois os indicativos são os melhores. Seguindo a lei, no momento certo, vamos dar uma resposta oficial”, complementou o governador.

Sobre a equiparação salarial entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, Cameli apontou também que a questão esbarra na LRF, e que é preciso que haja um planejamento do governo para não colocar a folha de pagamento do estado em risco.

“Admiro os servidores públicos e sei das dificuldades. Não fico contente com a situação. Dei um aumento salarial a todos os servidores. Sei que não foi na quantidade desejada, mas prefiro dar esse aumento, mesmo que menor, para não colocar em risco o pagamento dos nossos servidores”, concluiu Cameli.

