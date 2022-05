Governo antecipa data da posse dos professores aprovados no concurso

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), antecipou a data da posse dos professores aprovados no concurso público, Edital n° 034/SEPLAG/SEE, para o dia 1º de junho às 10h.

A retificação do edital que altera o subitem 4.1 será publicada em edição extra do Diário Oficial. Os demais itens referentes aos endereços onde ocorrerão as posses permanecem inalterados. (Clique aqui e acesse o edital de retificação).

Fonte: Agência Acre