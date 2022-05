Governador solicita urgência e governo federal garante liberação de recursos para diversas ações no Acre

Por solicitação do governador Gladson Cameli, a Secretaria de Governo da Presidência da República (Segov/PR) vai agilizar a liberação de recursos para o Acre em diversas áreas prioritárias do Estado, como infraestrutura, saúde e educação, provenientes de emendas parlamentares ao Orçamento-Geral da União (OGU).

A solicitação foi feita pelo governador ao titular da Segov/PR, ministro Célio Faria Júnior, em audiência na terça-feira, 3, em Brasília. Gladson apresentou ao ministro a relação de convênios que estão aptos a receber recursos e solicitou informações sobre o que está pronto para as referidas liberações.

O governador explicou a urgência, lembrando também o problema do inverno amazônico, que é longo, e a necessidade de aproveitar o período do verão para realizar obras no estado.

Gladson Cameli aproveitou para reconhecer e agradecer o permanente apoio recebido pelo governo federal em todos os pleitos do governo do Estado, destacando, também, o apoio da nossa bancada de parlamentares federais, pois é pela indicação deles que as emendas são garantidas para o Acre.

“Meu foco é a gestão, garantindo a melhoria da vida das pessoas. É por isso que luto, que corro em todo lugar e que preciso do apoio de todos. Agradeço muito toda ajuda, especialmente do governo federal e da nossa bancada nesse sentido”, reforçou.

O ministro disse que “os pleitos do governador são de extrema importância”, reforçou a determinação do governo federal em contribuir para levar benefícios para a população e se comprometeu a fazer um levantamento no governo e apresentar ao governador uma lista com os recursos prontos para as respectivas liberações para o Acre.

Segurança

Ainda na terça-feira, o governador também se reuniu com o titular da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça, Alfredo Carrijo. Ele foi ao MJ solicitar apoio para iniciativas de segurança no estado e recebeu a garantia de instalação de um Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc), em Cruzeiro do Sul ainda este ano.

