Google Tradutor adiciona Guarani e outros idiomas da África, Ásia e América do Sul

A plataforma de busca Google anunciou que sua ferramenta de tradução vai passar a entender mais 24 idiomas, entre eles o guarani. Agora, ao todo, o Google Tradutor poderá traduzir 133 línguas.

O anúncio foi feito na última terça-feira (10), durante o evento Google I/O 2022, uma conferência anual da empresa.

Um dos idiomas oficiais do Mercosul, junto ao português e o espanhol, o guarani é falado por cerca de 7 milhões de pessoas em países como Argentina, Paraguai e Bolívia.

O idioma também é comum entre algumas tribos indígenas do Brasil. Segundo dados do IBGE, mais de 26 mil pessoas falam dialetos do guarani no país.

Outros idiomas incluídos na ferramenta de tradução incluem outros idiomas da América do Sul, como aimára e quechuá. Línguas da Índia, Gana e Nepal, como assamês, axante e boiapuri.