Goleiro falha e Rio Branco perde a primeira na Série D

Jogando no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), na tarde deste sábado (7), o Rio Branco conheceu sua primeira derrota na série D. O Estrelão perdeu de 1 x 0 para o São Raimundo e se mantém com 7 pontos na tabela de classificação.

Carlinhos fez o gol do time da casa, depois de uma falha do goleiro Evandro Gigante, que não conseguiu cortar um cruzamento na área. O time acreano volta para casa e já na próxima quarta-feira viaja novamente para Boa Vista onde no sábado (14), encara o Náutico.

Por AcreNews