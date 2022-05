Globo inicia a busca para o Big Brother Brasil e já tem grandes nomes que farão parte do grupo camarote; entenda

A Globo já começou a correr atrás dos participantes que farão parte da casa mais vigiada do Brasil em 2023, o Big Brother Brasil.

Mantendo o mesmo formato dos últimos anos, em que a casa se divide em grupo pipoca (formado por anônimos) e grupo camarote (formado por celebridades), a emissora começou a estudar aqueles que vão compor o grupo das celebridades.

Não só isso, a Globo também decidiu aumentar o prêmio do Big Brother Brasil, essa temporada foi a última que o vencedor ganharia 1.5 milhão de reais, a partir do ano que vem, aquele que vencer o BBB, terá direito a um documentário feito pela Globo, 2 milhões de reais e um carro do patrocinador.

André Romano, do Observatório da TV, adiantou que não há nomes concretos que estarão no BBB23, mas, mantendo o mesmo formato, a emissora já tem em mente personagens bons que vão compor o reality show.

Tadeu Schmidt também confirmou a participação no Big Brother Brasil 2023, o apresentador garantiu logo no final do BBB22 que não sairá tão cedo das telas do reality show.

AFASTAMENTO DAS REDES SOCIAIS

Arthur Aguiar, vencedor do Big Brother Brasil da Globo, resolveu se afastar das redes sociais após a vitória no reality show.

Após estar envolvido em várias polêmicas, o ator quis tirar umas férias junto da sua esposa Maíra Cardi e da sua filha, Sophia Aguiar, depois, postou um texto romântico dizendo que precisava desse tempo entre os dois para colocarem as coisas no lugar.

Maíra Cardi, assim que voltou, comentou sobre as polêmicas envolvendo o terceiro colocado do BBB da Globo, Paulo André, a coach disse que o presente a ele era um agradecimento e que não tinha intenção de comprar o atleta.

Por TVFOCO