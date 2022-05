Gladson Cameli prestigia artesãos acreanos em feira na capital federal

Em Brasília, o governador Gladson Cameli, visitou nesta quarta-feira, 4, os artesãos acreanos que participam do 15º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras. O evento se estende até o dia 8, domingo, no Shopping Pátio Brasil.

Dez artesãos participam do evento, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com o Sebrae.

“Quero parabenizar esses guerreiros que abraçam a oportunidade de expor aqui a sua criatividade, esforço e trabalho, trazendo o nome do Acre para esta importante feira. Nossos artesãos são sempre destaque nas feiras nacionais e isso muito nos orgulha”, destacou o governador.

Além disso, Gladson aproveitou a oportunidade para reforçar o compromisso de entregar a Casa do Artesão em Rio Branco. “Espero que, o quanto antes, esse projeto saia do papel e possamos inaugurar. E quero declarar o apoio do governo para que os artesãos participem de todas as agendas nacionais”, frisou.

A artesã Vanusa da Silva Lima comemorou a visita e, principalmente, a notícia da entrega da Casa do Artesão. “Essa é uma demanda antiga nossa. Há cerca de dez anos não temos um espaço para a venda do nosso artesanato. Ficamos muito felizes com a notícia”, declarou Vanusa, que produz peças em marchetaria.

Fonte/Agência de notícias do Acre