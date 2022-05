Gladson Cameli em mensagem pelo Dia do Trabalhador: “o Acre é um Estado forte graças à força de seus trabalhadores”

O governador Gladson Cameli, por meio de suas redes sociais, veio a público na manhã deste domingo (01), quando é celebrado o Dia Internacional do Trabalhador, parabebizar os trabalhadores acreanos pela passagem da data. “Neste Dia, quero parabenizar e cumprimentar toda a população acreana. Somos um Estado forte, de gente trabalhadora”, disse o governador”.

De acordo com o governador, o Estado muito tem se esforçado para criar e gerar empregos no Acre, “seja por meio da sobras e contratações em todas as regiões do Estado, seja por meio da atração de empresas e investimentos que irão gerar centenas de novas vagas”. Cameli disse ainda que administra um Governo “que trabalha para que todos os cidadãos possam ter o seu emprego”.

O Dia do Trabalhador, também chamado de Dia do Trabalho, Dia Internacional dos Trabalhadores ou Festa do Trabalhador é uma data comemorativa internacional, dedicada aos trabalhadores, celebrada anualmente no dia 1 de maio em quase todos os países do mundo, sendo feriado em muitos deles. É o caso do Brasil.

A homenagem remonta ao dia 1 de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na cidade Norte-Americana de Chicago com o objetivo de conquistar melhores condições de trabalho, principalmente a redução da jornada de trabalho diária, que chegava a 17 horas, para oito horas.

Durante a manifestação houve confrontos com a polícia, o que resultou em prisões e mortes de trabalhadores. Este acontecimento serviria de inspiração para muitas outras manifestações que se seguiriam. Estas lutas operárias não foram em vão. “Os trabalhadores de todo o mundo conquistaram uma série de direitos e, em alguns países, tais direitos ganharam códigos de trabalho e também estão sancionados por Constituições”, assegura a OIT (Organização Internacional do Trabalho), órgão da ONU (Organização das Nações Unidas).

No período entre-guerras, a duração máxima da jornada de trabalho foi fixada em oito horas na maior parte dos países industrializados. No calendário litúrgico, o dia celebra a memória de São José Operário, o santo padroeiro dos trabalhadores.

Assista a mensagem do Governador:

Gladson Cameli – Dia do Trabalhador 🎉 | Facebook