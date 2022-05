Giovanna Ewbank posta foto de Titi na praia e pose gera polêmica entre os internautas

Giovana Ewbank e o ator Bruno Gagliasso são os pais da pequena Titi. A menina é uma graça e faz sucesso por onde passa. A mamãe coruja sempre divide momentos fofos da pequena com os seus seguidores através do seu perfil no Instagram.

A atriz resolveu aproveitar o último sábado (25) para curtir um dia de praia com a pequena. No entanto, o passeio não foi em uma praia qualquer, foi em Cacimba do Padre, na ilha de Fernando de Noronha – uma das paisagens mais paradisíacas do Brasil. Como de costume, Giovanna aproveitou para fazer alguns cliques da sua pequena.

A youtuber publicou a foto da filha para compartilhar com o público o momento especial. No entanto, a pose escolhida pela mãe acabou gerando uma polêmica. A mãe babona postou várias imagens de Titi curtindo a praia. A garotinha está toda estilosa, usando um lindo maiô vermelho e dreadlocks cor-de-rosa nas madeixas.

“A sereia mais linda dessa ilha!!! O amor ao mar e à natureza com certeza puxou da mamãe aqui!!! Pode correr pra esse azulzão meu amor, ele é todo seu!”, escreveu Giovanna. Assim que os fãs viram a imagem, encheram a foto de comentários fofos. Muitos seguidores elogiaram a loira dizendo que ela é uma ótima mãe. Alguns seguidores ainda brincaram com o fato da criança estar crescendo tão rápido.

No entanto, alguns não viram com bons olhos devido a exposição do corpinho da menina e criticaram a foto de Titi. Uma seguidora disse que ama os pais e a pequena, mas não acha legal a publicação da imagem e disse ainda que a foto era desnecessária. “Não é pq tem uma criança semi nua na praia, que precisa bater a foto e postar o corpo dela na internet”, disse uma internauta.

Vários seguidores concordaram com a observação feita.